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Директор Музеев Московского Кремля Гагарина рассказала о нюансах работы во время ограничений

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Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, как работают учреждения в рамках действующих международных ограничений.
Директор Музеев Московского Кремля Гагарина рассказала о нюансах работы во время ограничений
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«У нас есть запрет Министерства культуры на выдачу вещей. Но мы можем делать виртуальные выставки и фотовыставки. Например, сейчас мы отправляем фотовыставку в Таиланд. С Таиландом у нас складываются перспективные отношения. Как только это будет возможно, мы, конечно, начнём сотрудничать с этой страной. У нас есть запрос из музеев Китая, в том числе из музеев, с которыми мы уже раньше работали. Они очень хотят получить выставки из Музеев Московского Кремля и показать свои проекты у нас», — объяснила она в интервью «Российской газете».

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».

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