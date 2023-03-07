Директор Музеев Московского Кремля Гагарина рассказала о нюансах работы во время ограничений

Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина рассказала, как работают учреждения в рамках действующих международных ограничений.

«У нас есть запрет Министерства культуры на выдачу вещей. Но мы можем делать виртуальные выставки и фотовыставки. Например, сейчас мы отправляем фотовыставку в Таиланд. С Таиландом у нас складываются перспективные отношения. Как только это будет возможно, мы, конечно, начнём сотрудничать с этой страной. У нас есть запрос из музеев Китая, в том числе из музеев, с которыми мы уже раньше работали. Они очень хотят получить выставки из Музеев Московского Кремля и показать свои проекты у нас», — объяснила она в интервью «Российской газете».

Ранее ФАН передавало, что в Русском музее Петербурга открылась выставка работ художников-нонконформистов «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту».