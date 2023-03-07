Дирижёр Федосеев рассказал о гастролях Большого симфонического оркестра имени Чайковского в ОАЭ
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В частности, в интервью «Российской газете» он сообщил о тёплом приёме музыкантов со стороны местной публики.
«Мы дали два концерта, и оба раза зал стоя аплодировал Большому симфоническому оркестру. Там были и наши соотечественники, и граждане других стран, и, конечно, местные — их сразу отличишь по одежде и по манерам», — отметил Федосеев.
Он признался, что специально включил в программу «Шахерезаду» Римского-Корсакова, чтобы публика почувствовала связь русской культуры с Востоком.
Во второй части музыканты исполняли Пятую симфонию Чайковского.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.