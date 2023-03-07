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Дирижёр Федосеев рассказал о гастролях Большого симфонического оркестра имени Чайковского в ОАЭ

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Дирижёр, руководитель Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Владимир Федосеев рассказал, как прошла гастрольная поездка в Объединённые Арабские Эмираты.
Дирижёр Федосеев рассказал о гастролях Большого симфонического оркестра имени Чайковского в ОАЭ
  • Gettyimages.ru
  • © Paulo Sousa / EyeEm

В частности, в интервью «Российской газете» он сообщил о тёплом приёме музыкантов со стороны местной публики.

«Мы дали два концерта, и оба раза зал стоя аплодировал Большому симфоническому оркестру. Там были и наши соотечественники, и граждане других стран, и, конечно, местные — их сразу отличишь по одежде и по манерам», — отметил Федосеев.

Он признался, что специально включил в программу «Шахерезаду» Римского-Корсакова, чтобы публика почувствовала связь русской культуры с Востоком.

Во второй части музыканты исполняли Пятую симфонию Чайковского.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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