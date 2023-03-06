Эколог Пинаев рассказал о возможных последствиях вспышки на Солнце

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что вспышки на Солнце могут вызывать геомагнитные бури и создавать помехи в работе приборов.

«Солнечная вспышка — процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Солнечные вспышки часто, но не всегда сопровождаются выбросом корональной массы — вещества из звёздной короны. Вспышки на Солнце происходят постоянно и различаются по своей мощности», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, мощные вспышки на Солнце уже происходили и фиксировались.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что в Калининградской области и ряде других регионов России можно было наблюдать северное сияние.