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Эколог Пинаев рассказал о возможных последствиях вспышки на Солнце

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Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что вспышки на Солнце могут вызывать геомагнитные бури и создавать помехи в работе приборов.
Эколог Пинаев рассказал о возможных последствиях вспышки на Солнце
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«Солнечная вспышка — процесс выделения энергии в атмосфере Солнца. Солнечные вспышки часто, но не всегда сопровождаются выбросом корональной массы — вещества из звёздной короны. Вспышки на Солнце происходят постоянно и различаются по своей мощности», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, мощные вспышки на Солнце уже происходили и фиксировались.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что в Калининградской области и ряде других регионов России можно было наблюдать северное сияние.

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