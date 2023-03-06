Агроном Ганичкина посоветовала дачникам делать рассаду перцев и баклажанов в марте

Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, какие семена можно начать проращивать, чтобы впоследствии пересадить их на грядки.

В первую очередь нужно сеять перцы и баклажаны, сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, март — лучшее время для посева высокорослых томатов для теплиц. Можно сеять продолговатый сорт томатов, которые подходят для консервации.

«Обязательно посадите сельдерей, петрушку, базилик, листовой сельдерей, а также лук и чеснок», — посоветовала Ганичкина.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.