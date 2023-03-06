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Стала известна дата онлайн-премьеры номинированного на «Оскар» российского фильма «Выход»

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Претендующий на премию «Оскар» короткометражный документальный фильм Максима и Евгении Абругаевых «Выход» о буднях морского биолога покажут в онлайн-кинотеатре KION 8 марта.
Стала известна дата онлайн-премьеры номинированного на «Оскар» российского фильма «Выход»
  • © Кадр из фильма «Выход»/KION

Сюжет документальной ленты «Выход» вращается вокруг Максима Чакилева, который ежегодно проводит месяцы на берегу Чукотского моря в полном одиночестве, наблюдая за жизнью тысяч моржей, их поведением и привычками. Съёмки заняли три месяца и проходили во время ковидных ограничений.

Впервые картину Максима и Евгении Абругаевых показали на Берлинском кинофестивале в 2022 году. «Выход» победил на американском AFI Fest и взял главный приз косовского Dokufest. В России фильм был представлен на «Флаэртиане», «Послании к человеку» и Beat Film Festival. Проект номинирован на премию «Оскар», результаты которой станут известны 13 марта.

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