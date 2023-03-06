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Синоптики спрогнозировали двукратное превышение нормы осадков в Прикамье

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В Пермском крае на текущей неделе количество осадков может в два-три раза превысить норму, об этом сообщает ГИС Центр ПГНИУ.
Синоптики спрогнозировали двукратное превышение нормы осадков в Прикамье
  • РИА Новости

«За неделю сумма осадков в Пермском крае будет в два-три раза больше нормы. Средняя температура воздуха будет выше нормы на северо-западе на 2 °С, в центральных районах — на 3—4 °С, а на юге и востоке на 4—5 °С», — цитирует сообщение URA.RU.

Ранее сайт Newinform передавал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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