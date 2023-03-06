Актёр Плотников рассказал о работе над образом вокалиста «Короля и Шута» Горшка

Актёр сериала «Король и Шут» Константин Плотников в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о работе над ролью вокалиста Михаила Горшенёва по прозвищу Горшок.

Об этом пишет kp.ru.

«Когда меня утвердили, я постарался сделать вот такую штуку внутреннюю: я максимально окружил себя всем, что слушал, смотрел и читал Горшок. Ну и, конечно, я посмотрел все его интервью. Я завёл себе специальную тетрадку, куда каждый день выписывал свои наблюдения за Михаилом. Это была такая карта Михаила Горшенёва. Какие-то нюансы, детали, которые помогали мне стать Горшком», — поделился артист.

Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».