Актёр Плотников рассказал о работе над образом вокалиста «Короля и Шута» Горшка
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
«Когда меня утвердили, я постарался сделать вот такую штуку внутреннюю: я максимально окружил себя всем, что слушал, смотрел и читал Горшок. Ну и, конечно, я посмотрел все его интервью. Я завёл себе специальную тетрадку, куда каждый день выписывал свои наблюдения за Михаилом. Это была такая карта Михаила Горшенёва. Какие-то нюансы, детали, которые помогали мне стать Горшком», — поделился артист.
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