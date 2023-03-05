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В горных районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления

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В горных районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».
В горных районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления
  • Gettyimages.ru

Об этом компания написала в Telegram.

В пресс-службе компании призвали водителей соблюдать осторожность, а также не выезжать в горные районы без крайней необходимости.

21 февраля в горах в Сочи ввели режим ЧС после схода лавины.

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