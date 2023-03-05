В горных районах Дагестана сошли лавины на фоне резкого потепления, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

Об этом компания написала в Telegram.

В пресс-службе компании призвали водителей соблюдать осторожность, а также не выезжать в горные районы без крайней необходимости.

21 февраля в горах в Сочи ввели режим ЧС после схода лавины.