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В Подмосковье зарегистрировано более 3,8 тысячи памятников истории и культуры

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В Московской области зарегистрировано более 3,8 тыс. памятников истории и культуры федерального, регионального и местного значения.
В Подмосковье зарегистрировано более 3,8 тысячи памятников истории и культуры
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360».

На сохранение и охрану объектов в 2023 году направили 511,8 млн рублей.

Как заявила глава комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, регион уделяет особое внимание развитию исторической среды городов.

«Теперь правительство Московской области наделено правом устанавливать дополнительные критерии по включению объектов культурного наследия в программу по их сохранению в приоритетном порядке», — отметила она.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.

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