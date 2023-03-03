В Подмосковье зарегистрировано более 3,8 тысячи памятников истории и культуры

В Московской области зарегистрировано более 3,8 тыс. памятников истории и культуры федерального, регионального и местного значения.

Об этом сообщает телеканал «360».

На сохранение и охрану объектов в 2023 году направили 511,8 млн рублей.

Как заявила глава комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, регион уделяет особое внимание развитию исторической среды городов.

«Теперь правительство Московской области наделено правом устанавливать дополнительные критерии по включению объектов культурного наследия в программу по их сохранению в приоритетном порядке», — отметила она.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия.