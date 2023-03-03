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Кинолог Голубев рассказал, как собаки распознают хозяина

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.

«В основном собаки ориентируются по запаху, также они используют зрение и слух, чтобы узнать своего хозяина», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, у собак чувствительное обоняние. Также они знают особенности лица своего человека.

«Животное фокусирует в памяти интонацию, с которой вы с ним разговариваете и с помощью слуха узнаёт вас», — сообщил Голубев.

Он добавил, что собаки могут запоминать то, что несёт для них сильную эмоциональную окраску.

«Если она негативная, то животное быстро забудет человека, а если положительная, то питомцы будут помнить хорошее к нем отношение», — заключил эксперт.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.

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