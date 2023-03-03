Кинолог Голубев рассказал, как собаки распознают хозяина

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаки могут распознать своего хозяина даже среди близнецов.

«В основном собаки ориентируются по запаху, также они используют зрение и слух, чтобы узнать своего хозяина», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, у собак чувствительное обоняние. Также они знают особенности лица своего человека.

«Животное фокусирует в памяти интонацию, с которой вы с ним разговариваете и с помощью слуха узнаёт вас», — сообщил Голубев.

Он добавил, что собаки могут запоминать то, что несёт для них сильную эмоциональную окраску.

«Если она негативная, то животное быстро забудет человека, а если положительная, то питомцы будут помнить хорошее к нем отношение», — заключил эксперт.

Ранее президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза, эксперт международной категории (все породы собак), ветеринарный врач Владимир Уражевский рассказал ФАН, стоит ли стерилизовать домашних собак.