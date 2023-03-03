Выставка «Жванецкий и Габриадзе. Линии» откроется 6 марта в Петербурге
Об этом сообщает «Российская газета».
Среди экспонатов — рисунки Резо Габриадзе к книгам Михаила Жванецкого, а также фрагменты рукописей, редкие фотографии.
Кроме того, 6 марта в театре покажут спектакль «В осколках собственного счастья».
Оба мероприятия приурочены к 89-летию со дня рождения Жванецкого.
Ранее URA.RU сообщало, что выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.