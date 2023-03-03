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Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную и бесснежную погоду на 8 Марта в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Москве.
Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную и бесснежную погоду на 8 Марта в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Следующая неделя станет для столицы более прохладной, мороз усилится накануне Международного женского дня, сообщил специалист в разговоре с НСН.

«В начале следующей недели морозы даже покрепче будут, по области до -10…-12 °С ночью, на севере области может дойти и до -15 °С ближе к среде, к празднику. Днём — до -5 °С. Снегопад прекратится, а мороз окрепнет», — резюмировал Шувалов.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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