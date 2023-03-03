Николай Басков и Елена Север приняли участие в выступлениях агитбригад «Русского Радио»

Концерт с участием Николая Баскова, Елены Север, ВладиМира и ЮрКисса состоялся в филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медтехнологий — Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Артисты посвятили свои выступления женщинам-военным, а также поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО.

«Такие концерты — это живая энергия», — заявил Басков.

Он выразил надежду, что его песни согревают людей.

«Я счастлив. Я выступаю здесь с большой радостью и ответственностью. И очень волнуюсь, хотя я и опытный артист», — отметил певец.

Со своей стороны, Север рассказала, что аудитория встретила их очень тепло.

«В зале были раненые бойцы, медперсонал, у которого сейчас очень напряжённый период, но тепло от них и атмосфера замечательны. Ценность таких концертов в том, что ты ощущаешь эту отдачу от зрителей», — сообщила артистка.

ЮрКисс и ВладиМир добавили, что это потрясающий обмен энергиями.