Николай Басков и Елена Север приняли участие в выступлениях агитбригад «Русского Радио»
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Артисты посвятили свои выступления женщинам-военным, а также поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО.
«Такие концерты — это живая энергия», — заявил Басков.
Он выразил надежду, что его песни согревают людей.
«Я счастлив. Я выступаю здесь с большой радостью и ответственностью. И очень волнуюсь, хотя я и опытный артист», — отметил певец.
Со своей стороны, Север рассказала, что аудитория встретила их очень тепло.
«В зале были раненые бойцы, медперсонал, у которого сейчас очень напряжённый период, но тепло от них и атмосфера замечательны. Ценность таких концертов в том, что ты ощущаешь эту отдачу от зрителей», — сообщила артистка.
ЮрКисс и ВладиМир добавили, что это потрясающий обмен энергиями.