Узнать больше

Николай Басков и Елена Север приняли участие в выступлениях агитбригад «Русского Радио»

Короткая ссылка
Концерт с участием Николая Баскова, Елены Север, ВладиМира и ЮрКисса состоялся в филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медтехнологий — Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.
Николай Басков и Елена Север приняли участие в выступлениях агитбригад «Русского Радио»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Артисты посвятили свои выступления женщинам-военным, а также поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО.

«Такие концерты — это живая энергия», — заявил Басков.

Он выразил надежду, что его песни согревают людей.

«Я счастлив. Я выступаю здесь с большой радостью и ответственностью. И очень волнуюсь, хотя я и опытный артист», — отметил певец.

Со своей стороны, Север рассказала, что аудитория встретила их очень тепло.

«В зале были раненые бойцы, медперсонал, у которого сейчас очень напряжённый период, но тепло от них и атмосфера замечательны. Ценность таких концертов в том, что ты ощущаешь эту отдачу от зрителей», — сообщила артистка.

ЮрКисс и ВладиМир добавили, что это потрясающий обмен энергиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить