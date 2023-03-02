Швыдкой сообщил, что церемония вручения премии ТЭФИ состоится осенью

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ состоится осенью текущего года, сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Что касается большого национального ТЭФИ — решили проводить это осенью», — цитирует его ТАСС.

В августе прошлого года Швыдкой заявлял о переносе церемонии на 2023 год.