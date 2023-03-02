Психолог Ланг дал рекомендации по подбору подарков на 8 Марта

Психолог, руководитель психологического центра Сергей Ланг рассказал, как выбрать подарки к 8 Марта.

«Если мы говорим про маму, то подарок должен быть связан с уютом. Например, хороший утюг, микроволновая печь, набор посуды. Может быть, новый комплект постельного белья», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, для коллеги подарок должен быть символическим. В качестве примеров эксперт привёл букет цветов либо ручку.

В случае с подарком для любимой женщины Ланг советует сделать его романтичным.

«Нужно вкладываться и уделять внимание, чтобы подарок был и романтичный, и проявлял любовь. Здесь нужно, конечно, учитывать интересы самой женщины, чем она увлекается», — отметил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что средний чек на букет к 8 Марта вырастет на 10—12% в 2023 году по сравнению с 2022-м.