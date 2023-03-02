В российский кинопрокат вышел фильм о Нюрнбергском трибунале

Художественный полнометражный фильм о Международном военном трибунале в Нюрнберге вышел в российский прокат 2 марта.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «НМГ кинопрокат».

В основу сценария лёг роман «На веки вечные» Александра Звягинцева.

Съёмки картины проходили в Праге, Москве, Московской и Калужской областях.

Главные роли в картине исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Сергей Безруков и другие.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.