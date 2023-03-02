В российский кинопрокат вышел фильм о Нюрнбергском трибунале
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «НМГ кинопрокат».
В основу сценария лёг роман «На веки вечные» Александра Звягинцева.
Съёмки картины проходили в Праге, Москве, Московской и Калужской областях.
Главные роли в картине исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Сергей Безруков и другие.
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