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В российский кинопрокат вышел фильм о Нюрнбергском трибунале

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Художественный полнометражный фильм о Международном военном трибунале в Нюрнберге вышел в российский прокат 2 марта.
В российский кинопрокат вышел фильм о Нюрнбергском трибунале
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «НМГ кинопрокат».

В основу сценария лёг роман «На веки вечные» Александра Звягинцева.

Съёмки картины проходили в Праге, Москве, Московской и Калужской областях.

Главные роли в картине исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, Сергей Безруков и другие.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.

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