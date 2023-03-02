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В Свердловской области ожидаются ночные морозы до -20 °C на текущей неделе

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Синоптики УГМС сделали прогноз, согласно которому в Свердловскую область на текущей неделе придут ночные морозы до -20 °C.
В Свердловской области ожидаются ночные морозы до -20 °C на текущей неделе
  • Gettyimages.ru
  • © Julia Christe

Об этом информирует tagilcity.ru.

В ближайшие дни в северной части Свердловской области температура по ночам будет опускаться до -20 °C, днём — до -4 °C.

В пятницу, 3 марта, прогнозируется -13 °C, в субботу — -11 °C.

В Екатеринбурге в ночь на 3 марта до -17 °C, днём — до -9 °C.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.

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