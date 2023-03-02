В Свердловской области ожидаются ночные морозы до -20 °C на текущей неделе
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Об этом информирует tagilcity.ru.
В ближайшие дни в северной части Свердловской области температура по ночам будет опускаться до -20 °C, днём — до -4 °C.
В пятницу, 3 марта, прогнозируется -13 °C, в субботу — -11 °C.
В Екатеринбурге в ночь на 3 марта до -17 °C, днём — до -9 °C.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.