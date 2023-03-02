Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

В «Яндекс Погоде» рассказали, какая погода будет в Москве и некоторых других регионах России в предстоящие выходные.

Об этом сообщает Life.ru.

Так, в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в Москве ожидается до -2 °C.

В то же время 4 марта в Ростове-на-Дону прогнозируют до +7 °C, в Волгограде +4 °C, в Перми -8 °C. 5 марта в Челябинске ожидается до -9 °C.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.