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Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве

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В «Яндекс Погоде» рассказали, какая погода будет в Москве и некоторых других регионах России в предстоящие выходные.
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает Life.ru.

Так, в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта, в Москве ожидается до -2 °C.

В то же время 4 марта в Ростове-на-Дону прогнозируют до +7 °C, в Волгограде +4 °C, в Перми -8 °C. 5 марта в Челябинске ожидается до -9 °C.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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