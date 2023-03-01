Фестиваль «Серебряная корюшка» пройдёт 4 марта в Хабаровском крае

Фестиваль «Серебряная корюшка» состоится в Советской Гавани в субботу, 4 марта.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

«Изначально фестиваль задумывался как обычное соревнование среди местных рыбаков-любителей, а сейчас превратился в межрайонный конкурс», — заявила министр туризма региона Екатерина Пунтус.

По её словам, в рамках фестиваля также проводится конкурс на лучшее блюдо из морепродуктов.

Программа включает спортивные и развлекательные игры на льду и другие активности.

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.