Выставка работ Дали и Пикассо откроется 3 марта в Екатеринбурге

Выставка «Шедевры мастеров парижской школы» откроется 3 марта в Екатеринбурге. Она продлится до 21 мая.

Об этом сообщает URA.RU.

На экспозиции будут представлены работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Василия Кандинского и других художников.

«Мы привезли большую экспозицию, в которую входит около 100 шедевров и более 30 мастеров парижской школы самых разных направлений. В этой выставке мы стараемся показать и ретроспективу парижской школы, и разнообразие стилей и художников», — заявил коллекционер Павел Башмаков.

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