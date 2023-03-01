Ветеринар Гольнева рассказала об опасных игрушках для кошек

Ветеринарный врач сети ветклиник «Василёк» Татьяна Гольнева рассказала, какие игрушки могут представлять опасность для кошек.

«К опасным игрушкам относятся махалки и другие игрушки, содержащие пёрышки», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, опасным может оказаться и мячик, поскольку кошка может его разгрызть и наглодаться прорезиненной или пенопластовой основой.

Гольнева также посоветовала осторожно использовать лазерную указку, поскольку если попасть лучом в глаза кошки, то это может повредить сетчатку.

Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.