Ветеринар Гольнева рассказала об опасных игрушках для кошек
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«К опасным игрушкам относятся махалки и другие игрушки, содержащие пёрышки», — заявила она в беседе с РИАМО.
По её словам, опасным может оказаться и мячик, поскольку кошка может его разгрызть и наглодаться прорезиненной или пенопластовой основой.
Гольнева также посоветовала осторожно использовать лазерную указку, поскольку если попасть лучом в глаза кошки, то это может повредить сетчатку.
Ранее, как сообщало ФАН, ветеринар Богдан Галкин рассказал об особенностях путешествий с питомцами и напомнил о правилах их перевозки.