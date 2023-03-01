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Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

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Концертмейстер балетной труппы Большого театра Александр Ксендзовский скончался 23 февраля.
Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ГАБТа.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 февраля на 77-м году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский, более полувека прослуживший в Большом театре», — отмечается в сообщении.

Прощание с Ксендзовским пройдёт 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10:30 мск.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 84 лет заслуженного артиста РСФСР, ведущего артиста театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.

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