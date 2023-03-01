Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский

Концертмейстер балетной труппы Большого театра Александр Ксендзовский скончался 23 февраля.

Об этом говорится на сайте ГАБТа.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 февраля на 77-м году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский, более полувека прослуживший в Большом театре», — отмечается в сообщении.

Прощание с Ксендзовским пройдёт 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10:30 мск.



Ранее стало известно о смерти в возрасте 84 лет заслуженного артиста РСФСР, ведущего артиста театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.