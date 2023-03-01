Умер концертмейстер Большого театра Александр Ксендзовский
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ГАБТа.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что 23 февраля на 77-м году жизни скончался после продолжительной болезни концертмейстер балетной труппы Александр Владимирович Ксендзовский, более полувека прослуживший в Большом театре», — отмечается в сообщении.
Прощание с Ксендзовским пройдёт 3 марта в крематории Хованского кладбища. Начало церемонии в 10:30 мск.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 84 лет заслуженного артиста РСФСР, ведущего артиста театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.