Фильм «Ада» покажут на Пекинском кинофестивале

Фильм «Ада», снятый в Нижегородской области, представит Россию на Пекинском международном фестивале детского кино.

Об этом сообщает vremyan.ru со ссылкой на продюсерский центр «ВГИК — Дебют».

Автор сценария «Ады» — Евгений Баранов, выпускник ВГИК и победитель 39-го Международного кинофестиваля ВГИК. В написании сценария также участвовал Денис Осокин, лауреат литературных и кинопремий, автор сценариев к фильмам «Овсянки» (16+), «Ангелы революции» (16+) и «Небесные жёны луговых мари» (18+), и режиссёр Станислав Светлов.

В конце декабря, по сообщению Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.