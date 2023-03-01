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Сейсмолог Хугербитс предсказал миру новые землетрясения в марте

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Сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что в марте могут произойти новые сильные землетрясения.
Сейсмолог Хугербитс предсказал миру новые землетрясения в марте
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, по его словам, из-за сближения критической геометрии Земли, Меркурия и Сатурна может произойти «мегаземлетрясение» магнитудой 8,5 и выше.

«Первая неделя марта будет очень важной. Мы можем увидеть сильное или очень сильное сейсмическое событие. Это то, что должно привести всё в состояние повышенной готовности», — отметил Хугербитс, ранее предупредивший о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии.

По последним данным, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, превысило 45 тыс.

Сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» также прокомментировала ситуацию в Турции.

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