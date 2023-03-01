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Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление до +10 °C на юге Сибири

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается на юге Сибири в первую неделю марта.
Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление до +10 °C на юге Сибири
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он сообщил, что средняя температура в регионе будет на 10—12 °C выше стандартной для этого времени года.

В четверг, 2 марта, температура +3...+4 °C будет в Томске и Новосибирске. В пятницу, 3 марта, температура повысится до +8...+10 °C в Красноярске и Барнауле. 

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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