Метеоролог Шувалов спрогнозировал потепление до +10 °C на юге Сибири

Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается на юге Сибири в первую неделю марта.

В беседе с URA.RU он сообщил, что средняя температура в регионе будет на 10—12 °C выше стандартной для этого времени года.

В четверг, 2 марта, температура +3...+4 °C будет в Томске и Новосибирске. В пятницу, 3 марта, температура повысится до +8...+10 °C в Красноярске и Барнауле.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.