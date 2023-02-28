В Подмосковье рассказали о весенних мероприятиях по программе «Пушкинская карта»

В Московской области рассказали о мартовских мероприятиях для участников программы «Пушкинская карта».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, музей-заповедник «Мелихово» 4 и 11 марта проведёт литературную игру-расследование «Писатель состоит из…».

На сцене Дворца культуры «Родина» в Химках 5 марта покажут спектакль «Метель».

В усадьбе «Мураново» 8 марта откроется выставка «Она», а Московский областной государственный театр кукол 8 марта представит постановку «Человек в футляре».

В течение всего месяца доступны экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта» в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.