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В Подмосковье рассказали о весенних мероприятиях по программе «Пушкинская карта»

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В Московской области рассказали о мартовских мероприятиях для участников программы «Пушкинская карта».
В Подмосковье рассказали о весенних мероприятиях по программе «Пушкинская карта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В частности, музей-заповедник «Мелихово» 4 и 11 марта проведёт литературную игру-расследование «Писатель состоит из…».

На сцене Дворца культуры «Родина» в Химках 5 марта покажут спектакль «Метель».

В усадьбе «Мураново» 8 марта откроется выставка «Она», а Московский областной государственный театр кукол 8 марта представит постановку «Человек в футляре».

В течение всего месяца доступны экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта» в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина.

В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.

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