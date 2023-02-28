Вильфанд рассказал, когда в столичный регион придёт весна

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весна в столичный регион придёт не раньше конца марта.

«В соответствии с естественной периодизацией весна наступает в наших краях примерно в 20-х числах марта. Эти даты естественны, потому что всё нужно с чем-то ассоциировать. Например, в первых числах марта высота снега максимальна за весь период зимы. Сход снежного покрова прогнозируется в первой декаде апреля», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, март — это не весенний месяц.

Вильфанд также напомнил, что 22 марта будет день весеннего равноденствия, когда светлое время суток продлится около 12 часов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.