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Вильфанд рассказал, когда в столичный регион придёт весна

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что весна в столичный регион придёт не раньше конца марта.
Вильфанд рассказал, когда в столичный регион придёт весна
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В соответствии с естественной периодизацией весна наступает в наших краях примерно в 20-х числах марта. Эти даты естественны, потому что всё нужно с чем-то ассоциировать. Например, в первых числах марта высота снега максимальна за весь период зимы. Сход снежного покрова прогнозируется в первой декаде апреля», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, март — это не весенний месяц.

Вильфанд также напомнил, что 22 марта будет день весеннего равноденствия, когда светлое время суток продлится около 12 часов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.

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