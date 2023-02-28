Синоптик Тишковец: зима оказалась теплее климатической нормы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал зиму в России.

«Зима, если смотреть по Москве, оказалась, как мы и прогнозировали, на 1,3 градуса теплее многолетней климатической нормы сезона. За этот период выпало 120% осадков, но это за счёт переизбытка снега в декабре, там у нас наблюдалось больше двух месячных норм. Январь и февраль — 50—60% осадков, что даже меньше, чем должно было быть», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

Как считает эксперт, март в 2023 году подтвердил свой статус четвёртого зимнего месяца.

По словам Тишковца, среднемесячная температура будет на один-два градуса ниже многолетней климатической нормы, по осадкам — около нормы.

«Ну и стоит ждать традиционные арктические вторжения, причём неоднократно», — добавил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.