Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в столичном регионе 1 марта
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«Первый день весны станет едва ли не самым холодным днём на неделе. Температура ночью опустится до -8 °С, а днём — до -2 °С», — заявил он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, в первые десять дней марта погода будет носить зимний характер.
Как отметил Шувалов, в четверг и пятницу возможно кратковременное потепление.
«Однако уже на выходных опять установится понижение температуры. В среднем на неделе в Москве и области похолодает до -10 °С ночью», — заключил он.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.