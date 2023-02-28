Метеоролог Шувалов спрогнозировал похолодание в столичном регионе 1 марта

Метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал похолодание в Москве и Московской области в среду, 1 марта.

«Первый день весны станет едва ли не самым холодным днём на неделе. Температура ночью опустится до -8 °С, а днём — до -2 °С», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в первые десять дней марта погода будет носить зимний характер.

Как отметил Шувалов, в четверг и пятницу возможно кратковременное потепление.

«Однако уже на выходных опять установится понижение температуры. В среднем на неделе в Москве и области похолодает до -10 °С ночью», — заключил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.