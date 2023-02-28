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Актриса Брохман рассказала, как подбирает голос для анимационных персонажей

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Актриса Лариса Брохман рассказала, как происходит процесс подбора голоса для анимационных персонажей.
Актриса Брохман рассказала, как подбирает голос для анимационных персонажей
  • © Studio «Tema»

«Режиссёр мне показывает рисунок, как выглядит мультяшный герой, рассказывает о его характере. Начинаем искать нужный голос. В момент озвучивания я наделяю его эмоциями. И лишь потом аниматоры будут делать всё остальное. Так создаются мультфильмы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, не всегда совпадают взгляды на голоса персонажей.

«В 2007 году я предложила для медвежонка Эльки из одноимённого мультфильма голос Рины Зелёной. Режиссёр Владимир Саков говорит: «Нет, давай своим тембром». И я придумала свой», — пояснила Брохман.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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