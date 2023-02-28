Специалист Крюкова прокомментировала ситуацию с ветпрепаратами в России

Ассистент кафедры фармакологии и токсикологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Вера Крюкова рассказала о ситуации с ветпрепаратами в России.

«Наконец-то потребители стали ориентироваться на наши отечественные препараты, в стране представлено более 20 производителей ветпрепаратов, которые обладают широкой линейкой разных групп и форм», — цитирует эксперта newizv.ru.

По её словам, в настоящее время есть потребность в разработке препаратов для мелких домашних животных.

«Мы это направление чувствуем и начинаем развивать. Наш вуз обеспечен лабораторией, и она сейчас переориентируется на разработку вакцин для домашних питомцев, мы сейчас переживаем этот момент перехода», — сообщила Крюкова.

Она добавила, что о быстром эффекте говорить не приходится. Первые результаты исследований могут появиться через три-пять лет.

Ранее директор Альянса защитников животных по Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» рассказала о положительных сторонах чипирования.