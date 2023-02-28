Узнать больше

Специалист Крюкова прокомментировала ситуацию с ветпрепаратами в России

Короткая ссылка
Ассистент кафедры фармакологии и токсикологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Вера Крюкова рассказала о ситуации с ветпрепаратами в России.
Специалист Крюкова прокомментировала ситуацию с ветпрепаратами в России
  • Gettyimages.ru
  • © Ron Levine

«Наконец-то потребители стали ориентироваться на наши отечественные препараты, в стране представлено более 20 производителей ветпрепаратов, которые обладают широкой линейкой разных групп и форм», — цитирует эксперта newizv.ru.

По её словам, в настоящее время есть потребность в разработке препаратов для мелких домашних животных.

«Мы это направление чувствуем и начинаем развивать. Наш вуз обеспечен лабораторией, и она сейчас переориентируется на разработку вакцин для домашних питомцев, мы сейчас переживаем этот момент перехода», — сообщила Крюкова.

Она добавила, что о быстром эффекте говорить не приходится. Первые результаты исследований могут появиться через три-пять лет.

Ранее директор Альянса защитников животных по Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» рассказала о положительных сторонах чипирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить