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Актриса Титова рассказала о концерте в Донбассе

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Актриса Александра Титова сообщила о готовности участвовать в агитбригадах в зоне СВО.
Актриса Титова рассказала о концерте в Донбассе
  • © Кадр из фильма «До и после»

Артистка с коллегами уже была с концертом в Донбассе с программой «И жизнь, и слёзы, и любовь!», которую подготовил народный артист России Сергей Гармаш.

«Мы выступали в Луганском академическом русском драматическом театре им. П. Луспекаева и в посёлке городского типа Мангуш Донецкой области. Зрители у нас были невероятно благодарные и трепетные. Главной задачей нашей поездки было поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации», — сказала Титова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

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