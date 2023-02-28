Актриса Титова рассказала о концерте в Донбассе

Актриса Александра Титова сообщила о готовности участвовать в агитбригадах в зоне СВО.

Артистка с коллегами уже была с концертом в Донбассе с программой «И жизнь, и слёзы, и любовь!», которую подготовил народный артист России Сергей Гармаш.

«Мы выступали в Луганском академическом русском драматическом театре им. П. Луспекаева и в посёлке городского типа Мангуш Донецкой области. Зрители у нас были невероятно благодарные и трепетные. Главной задачей нашей поездки было поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации», — сказала Титова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.