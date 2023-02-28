Актёр Ромм заявил о важности поддержки бойцов в зоне СВО

Актёр Антон Ромм назвал своим гражданским долгом выступления в составе агитбригад в зоне СВО.

«Наш театр ездил на гастроли в Донбасс в начале декабря 2022 года, показывали программу «И жизнь, и слёзы, и любовь!» в Луганске и посёлке Мангуш. Я должен был тоже поехать, но в тот раз не получилось», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил Ромм, актёрам важно поддерживать бойцов и мирных жителей.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.