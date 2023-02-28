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Актёр Курцеба готов отправиться в Донбасс в составе агитбригад

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Актёр Владимир Курцеба сообщил, что готов принять участие в агитбригадах, которые отправятся в Донбасс.
Актёр Курцеба готов отправиться в Донбасс в составе агитбригад
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что его коллеги по «Театру на Юго-Западе» недавно ездили в зону СВО.

«Когда будет собираться следующая творческая группа для выступления перед ранеными, я, конечно же, тоже поеду — очень важно поддержать, подбодрить ребят, когда так нужны тепло, плечо ближнего и наша человеческая поддержка», — отметил Курцеба.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

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