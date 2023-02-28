Актёр Тютрюмов готов выступить в составе агитбригад для участников СВО
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что считает своим гражданским долгом выступить перед участниками СВО.
«Всё нами правильно сделано», — сказал актёр.
По его словам, он несколько раз писал заявку на участие в концерте в Донбассе и рассчитывает, что его возьмут в агитбригаду.
Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.