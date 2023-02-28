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Михаил Турецкий дал оценку шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»

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Народный артист России, певец, основатель арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий, который вошёл в число судей вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» на телеканале «Россия 1», высказался о пользе подобных шоу для тех, кто хочет раскрыть свой талант.
Михаил Турецкий дал оценку шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

В беседе с «Вечерней Москвой» артист признался, что много раз был в числе судей на других проектах и положительно относится к подобным шоу.

«С точки зрения выявления талантов такие шоу полезны. Есть люди одарённые, но не знающие своего предназначения в жизни, они приходят на конкурс, и им подсказывают направление… Участие в конкурсах полезно, там многое объяснят. Может, не всегда объективно, но в основном справедливость торжествует, если ты действительно талантлив», — поделился Турецкий.

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