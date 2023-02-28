В Татарстане среднемесячная температура в марте ожидается в пределах нормы

В Гидрометцентре Татарстана сообщили, что среднемесячная температура в регионе в марте составит -4,2 °С.

Об этом сообщает «Реальное время».

По прогнозу, 1 и 2 марта температура воздуха в республике днём не опустится ниже -10 °С. Ночью в пятницу, 3 марта, ожидается от -12 до -7 °С, днём — от -6 до -1 °С. В субботу, 4 марта, ночью прогнозируется от -8 до -3 °С, днём потеплеет до +1 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.