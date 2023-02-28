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Татьяна Васильева рассказала о планах на свой день рождения

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Актриса, телеведущая, народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, как отпразднует свой день рождения.
Татьяна Васильева рассказала о планах на свой день рождения
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

В беседе с НСН она отметила, что в настоящее время находится на гастролях.

«Сейчас переезжаю из Краснодара в Ростов, там я играю в спектакле. Потом немножечко посидим с этим составом, в том числе с Фимой Шифриным. Мы играем с ним вдвоём и будут ещё все, кто задействован в спектакле», — сообщила актриса.

Ранее Newinform передавал, что актёр Роман Мадянов снимется в новом сезоне сериала «Склифосовский».

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