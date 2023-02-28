В Перми Дягилевский фестиваль состоится с 22 июня по 2 июля
- Gettyimages.ru
- © Henry Horenstein
Об этом пишет kp.ru.
В предварительной программе Дягилевского фестиваля — 2023 в Перми значатся произведения Петра Чайковского — симфоническая поэма «Франческа да Римини» по мотивам песни Данте и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по одноимённой трагедии Шекспира. Их исполнит в день открытия фестиваля оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Также посетителей ждёт премьера произведений Игоря Стравинского.
Фестиваль пройдёт в рамках празднования 300-летия Перми.
Ранее ФАН сообщало, что в Нижнем Новгороде культурно-просветительский проект «АРТ МИР» состоялся 4—12 февраля.