В Перми Дягилевский фестиваль состоится с 22 июня по 2 июля

Согласно предварительной программе, опубликованной на официальном сайте Дягилевского фестиваля, в 2023 году в Перми выступит хор и оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.

Gettyimages.ru

© Henry Horenstein

Об этом пишет kp.ru. В предварительной программе Дягилевского фестиваля — 2023 в Перми значатся произведения Петра Чайковского — симфоническая поэма «Франческа да Римини» по мотивам песни Данте и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по одноимённой трагедии Шекспира. Их исполнит в день открытия фестиваля оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Также посетителей ждёт премьера произведений Игоря Стравинского. Фестиваль пройдёт в рамках празднования 300-летия Перми. Ранее ФАН сообщало, что в Нижнем Новгороде культурно-просветительский проект «АРТ МИР» состоялся 4—12 февраля.