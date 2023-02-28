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В Перми Дягилевский фестиваль состоится с 22 июня по 2 июля

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Согласно предварительной программе, опубликованной на официальном сайте Дягилевского фестиваля, в 2023 году в Перми выступит хор и оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса.
В Перми Дягилевский фестиваль состоится с 22 июня по 2 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Henry Horenstein

Об этом пишет kp.ru.

В предварительной программе Дягилевского фестиваля — 2023 в Перми значатся произведения Петра Чайковского — симфоническая поэма «Франческа да Римини» по мотивам песни Данте и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» по одноимённой трагедии Шекспира. Их исполнит в день открытия фестиваля оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Также посетителей ждёт премьера произведений Игоря Стравинского.

Фестиваль пройдёт в рамках празднования 300-летия Перми.

Ранее ФАН сообщало, что в Нижнем Новгороде культурно-просветительский проект «АРТ МИР» состоялся 4—12 февраля.

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