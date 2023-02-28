Синоптик Леус спрогнозировал неустойчивую погоду в европейской части России в марте
- РИА Новости
Большинство прогнозов сводятся к тому, что на территории центральных районов европейской части России температура воздуха в марте будет близка к климатической норме или чуть выше, но тёплым месяц не будет, поделился он в беседе с НСН.
По словам Леуса, погода в марте будет неустойчивой.
«Нас ожидают резкие колебания температуры и перемены погоды. Ночные морозы до -10 °С уже на следующий день будут сменяться слабоположительными значениями и наоборот», — заключил специалист.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.