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Синоптик Леус спрогнозировал неустойчивую погоду в европейской части России в марте

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в марте в некоторых регионах России.
Синоптик Леус спрогнозировал неустойчивую погоду в европейской части России в марте
  • РИА Новости

Большинство прогнозов сводятся к тому, что на территории центральных районов европейской части России температура воздуха в марте будет близка к климатической норме или чуть выше, но тёплым месяц не будет, поделился он в беседе с НСН.

По словам Леуса, погода в марте будет неустойчивой.

«Нас ожидают резкие колебания температуры и перемены погоды. Ночные морозы до -10 °С уже на следующий день будут сменяться слабоположительными значениями и наоборот», — заключил специалист.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.

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