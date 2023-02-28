В Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века

В Москве отреставрируют здание бывшего доходного дома по адресу: Просвирин переулок, 5, по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что реставрационно-восстановительные работы должны отвечать охранному обязательству и акту технического состояния объекта.

После реставрации инвестор сможет пользоваться зданием по своему усмотрению.

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