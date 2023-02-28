В Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века
Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что реставрационно-восстановительные работы должны отвечать охранному обязательству и акту технического состояния объекта.
После реставрации инвестор сможет пользоваться зданием по своему усмотрению.
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