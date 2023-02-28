Синоптики рассказали о погоде весной в Москве и области

Синоптики рассказали, какой будет весна в Москве и области.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, 28 февраля и 1 марта температура воздуха составит -7...-8 °C. Во второй половине недели днём будет 0...+2 °C, возможна гололедица.

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков добавил, что самыми холодными прогнозируются ночи на 19—20 марта. Температура в эти числа составит до -16 °C.

Самая низкая дневная температура будет 18 марта. Она опустится до -13 °C.

Также 8 марта синоптик спрогнозировал сильный дождь со снегом. Температура -2...-12 °C.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.