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Синоптики рассказали о погоде весной в Москве и области

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Синоптики рассказали, какой будет весна в Москве и области.
Синоптики рассказали о погоде весной в Москве и области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает РИАМО.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, 28 февраля и 1 марта температура воздуха составит -7...-8 °C. Во второй половине недели днём будет 0...+2 °C, возможна гололедица. 

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков добавил, что самыми холодными прогнозируются ночи на 19—20 марта. Температура в эти числа составит до -16 °C. 

Самая низкая дневная температура будет 18 марта. Она опустится до -13 °C. 

Также 8 марта синоптик спрогнозировал сильный дождь со снегом. Температура -2...-12 °C. 

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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