В 2022 году в Москве собрали 1,5 млн т вторсырья

Жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году сдали почти 1,5 млн т вторичного сырья.

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«За прошедший год при сортировке было направлено на переработку около 1,5 млн т вторсырья, что почти на 50% превышает предыдущий аналогичный показатель», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки в Кировской области потратят более 2 млрд рублей.