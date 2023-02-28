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В 2022 году в Москве собрали 1,5 млн т вторсырья

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Жители Москвы в рамках программы раздельного сбора мусора в 2022 году сдали почти 1,5 млн т вторичного сырья.
В 2022 году в Москве собрали 1,5 млн т вторсырья
  • Gettyimages.ru
  • © Billy Hustace

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«За прошедший год при сортировке было направлено на переработку около 1,5 млн т вторсырья, что почти на 50% превышает предыдущий аналогичный показатель», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки в Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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