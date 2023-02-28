Сейсмолог Завьялов: подобные турецкому землетрясения происходят на Земле около 17 раз в год

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, как часто на Земле происходят сильные и слабые землетрясения.

Землетрясения с магнитудой 8 происходят на планете в среднем один раз в год, с магнитудой 7—7,9, как в Турции, — 17 раз в год, отметил специалист в интервью URA.RU.

Землетрясения магнитудой 6—6,9 случаются около 130 раз в год, 5—5,9 — около 1300 раз. Это многолетняя инструментальная сейсмическая статистика, она охватывает 123 года наблюдений, подчеркнул специалист.

«Разделите 1300 землетрясений (с магнитудой 5—5,9) на 12 месяцев — и получается 100—110 событий в месяц. Делим на 30 дней, выходит четыре в день», — резюмировал Завьялов.

Ранее Алексей Завьялов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о новом землетрясении в Турции 27 февраля.