Узнать больше

Сейсмолог Завьялов: подобные турецкому землетрясения происходят на Земле около 17 раз в год

Короткая ссылка
Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов рассказал, как часто на Земле происходят сильные и слабые землетрясения.
Сейсмолог Завьялов: подобные турецкому землетрясения происходят на Земле около 17 раз в год
  • AP
  • © Unal Cam

Землетрясения с магнитудой 8 происходят на планете в среднем один раз в год, с магнитудой 7—7,9, как в Турции, — 17 раз в год, отметил специалист в интервью URA.RU.

Землетрясения магнитудой 6—6,9 случаются около 130 раз в год, 5—5,9 — около 1300 раз. Это многолетняя инструментальная сейсмическая статистика, она охватывает 123 года наблюдений, подчеркнул специалист.

«Разделите 1300 землетрясений (с магнитудой 5—5,9) на 12 месяцев — и получается 100—110 событий в месяц. Делим на 30 дней, выходит четыре в день», — резюмировал Завьялов.

Ранее Алексей Завьялов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о новом землетрясении в Турции 27 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить