Сейсмолог Завьялов назвал причину землетрясения в Турции 27 февраля
- Gettyimages.ru
«Это как раз афтершоки тех землетрясений, которые произошли с 6 февраля, в этом ничего удивительного нет. Я на карте вижу: произошло три землетрясения с различными показателями магнитуды — от 5,2 до 4,8. Они произошли как раз в очаговых зонах землетрясений 6 февраля», — заявил учёный.
Он пояснил, что после такой сейсмической катастрофы повторные афтершоки могут наблюдаться в течение нескольких месяцев.
Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию в Турции.