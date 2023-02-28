Сейсмолог Завьялов назвал причину землетрясения в Турции 27 февраля

Заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о новом землетрясении на востоке Турции 27 февраля, когда были зафиксированы подземные толчки.

«Это как раз афтершоки тех землетрясений, которые произошли с 6 февраля, в этом ничего удивительного нет. Я на карте вижу: произошло три землетрясения с различными показателями магнитуды — от 5,2 до 4,8. Они произошли как раз в очаговых зонах землетрясений 6 февраля», — заявил учёный.

Он пояснил, что после такой сейсмической катастрофы повторные афтершоки могут наблюдаться в течение нескольких месяцев.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию в Турции.