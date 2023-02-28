Синоптик Варакин рассказал, что снегопады в Западной и Восточной Сибири продлятся до 2 марта
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«В Западной Сибири, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях с 28 февраля по 2 марта прогнозируются осадки в виде мокрого снега, налипания, сильная гололедица», — отметил специалист.
Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.