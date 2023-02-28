Синоптик Варакин рассказал, что снегопады в Западной и Восточной Сибири продлятся до 2 марта

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что сложные погодные условия сохранятся в Западной и Восточной Сибири до 2 марта.

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