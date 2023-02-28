Синоптики спрогнозировали температурные качели на Кубани и Ставрополье в марте

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» дал прогноз погоды в южных регионах России.

По его словам, в текущий момент в Краснодарском и Ставропольском краях воздух прогрелся до +16…+18 °С. Однако в первых числах марта температура понизится примерно на 10 °С и будет держаться в пределах +5…+10 °С.

«Однако это кратковременные колебания, которые характерны для первой половины марта», — заявил Варакин.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.