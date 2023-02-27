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Синоптики пообещали холодное начало весны в Самарской области

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области в начале весны.
Синоптики пообещали холодное начало весны в Самарской области
  • Gettyimages.ru
  • © Claudia Weirich / EyeEm

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В ночь на 1 марта ожидаются морозы до -10 °С, днём — до -6 °С, снег.

Ночью 2 марта температура воздуха упадёт местами до -15 °С. Днём до -8 °С, небольшой снег.

«Североатлантический циклон, вызвавший в нашем регионе осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд и порывистый ветер, медленно отступает в сторону Уральского хребта. Но его влияние в предстоящие двое суток сохранится в восточных районах Оренбургской области», — отметили синоптики.

Там добавили, что в тыловой части циклона начинается заток холодного воздуха, поэтому с началом календарной весны в Поволжье возвращается зимняя погода.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.

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