Синоптики пообещали холодное начало весны в Самарской области

В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области в начале весны.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В ночь на 1 марта ожидаются морозы до -10 °С, днём — до -6 °С, снег.

Ночью 2 марта температура воздуха упадёт местами до -15 °С. Днём до -8 °С, небольшой снег.

«Североатлантический циклон, вызвавший в нашем регионе осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёд и порывистый ветер, медленно отступает в сторону Уральского хребта. Но его влияние в предстоящие двое суток сохранится в восточных районах Оренбургской области», — отметили синоптики.

Там добавили, что в тыловой части циклона начинается заток холодного воздуха, поэтому с началом календарной весны в Поволжье возвращается зимняя погода.

Ранее сайт Newinform сообщил, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 27 февраля и 6 марта.