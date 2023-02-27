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В УрФО обсудили меры по борьбе с природными пожарами

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провёл в режиме видеоконференции совещание с регионами, на котором обсуждались дополнительные меры по предотвращению и ликвидации природных пожаров.
В УрФО обсудили меры по борьбе с природными пожарами
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу полпреда.

«Главное — своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров. Информация о каждом возгорании должна поступать максимально оперативно и быть достоверной», — заявил Якушев.

По его словам, нужно своевременно вводить на территориях специальные режимы реагирования и оперативно запрашивать помощь.

В 2022 году на территории земель лесного фонда УрФО возникло более 2,5 тыс. пожаров на площади 600 тыс. га.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в МЧС Ленинградской области рассказали о новом режиме противопожарной безопасности, который вступает в силу с 1 марта.

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