Специалист Абунин прокомментировал сообщения о северном сиянии в ряде регионов России

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин прокомментировал сообщения о том, что в Калининградской области и ряде других регионов России можно было наблюдать северное сияние.

«Вчера вечером была зарегистрирована геомагнитная буря, которая является триггером создания полярных сияний (аврор). Более того, сейчас идут геомагнитные возмущения (магнитные бури) гораздо серьёзнее, чем были вчера вечером. И если эти возмущения сохранятся до конца дня, мы будем не только в Калининградской области наблюдать авроры, но и в других городах», — заявил Абунин в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, есть течение 11-летнего цикла солнечной активности.

«Сейчас мы как раз идём к максимуму солнечной активности этого цикла, из-за чего регистрируем очень много больших вспышек на Солнце», — пояснил эксперт.

Как отметил Абунин, вспышки сопровождаются выбросом плазмы, и все эти процессы приводят к образованию полярных сияний.

Ранее этнограф Андрей Головнёв, комментируя проблему глобального потепления, выразил мнение, что в таянии арктических льдов нет ничего сверхъестественного.