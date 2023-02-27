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Специалист Абунин прокомментировал сообщения о северном сиянии в ряде регионов России

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин прокомментировал сообщения о том, что в Калининградской области и ряде других регионов России можно было наблюдать северное сияние.
Специалист Абунин прокомментировал сообщения о северном сиянии в ряде регионов России
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  • © George Lepp

«Вчера вечером была зарегистрирована геомагнитная буря, которая является триггером создания полярных сияний (аврор). Более того, сейчас идут геомагнитные возмущения (магнитные бури) гораздо серьёзнее, чем были вчера вечером. И если эти возмущения сохранятся до конца дня, мы будем не только в Калининградской области наблюдать авроры, но и в других городах», — заявил Абунин в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, есть течение 11-летнего цикла солнечной активности.

«Сейчас мы как раз идём к максимуму солнечной активности этого цикла, из-за чего регистрируем очень много больших вспышек на Солнце», — пояснил эксперт.

Как отметил Абунин, вспышки сопровождаются выбросом плазмы, и все эти процессы приводят к образованию полярных сияний.

Ранее этнограф Андрей Головнёв, комментируя проблему глобального потепления, выразил мнение, что в таянии арктических льдов нет ничего сверхъестественного.

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